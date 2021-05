Festa Inter rinviata Sabato no alcolici

News

«Il giorno 8 maggio non ci sarà una “festa dello scudetto”, che invece sarà promossa dalla società F.C. Internazionale, quando le condizioni sanitarie e le norme lo consentiranno». Quindi per ora non si sa quando: lo ha chiarito ieri il prefetto Saccone dopo una serie di incontri per approntare una strategia condivisa con il sindaco di Milano, i vertici delle forze dell’ordine e l’Inter.

La tifoseria organizzata della squadra ha perà annunciato una manifestazione di sostegno ai giocatori vicino allo stadio Meazza. «Sarebbe stata individuata un’ampia area di circa 15mila mq, dove potranno accedere massimo 3000 persone -dice la prefettura- attraverso filtri delle forze dell’ordine che controlleranno anche l’osservanza delle misure anticovid». Vicino allo stadio stop alla vendita e alla somministrazione di alcolici. Dopo l’orgia in piazza di sabato scorsa insomma vige la prudenza.

Durissimo anche ieri il botta e risposta tra il sindaco di Milano e la vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti che ha accusato Sala di irresponsabilità e «di aver abbandonato la città in uno stato di anarchia». «La politica e anche la vita è piena di grandi interpreti del col senno del poi, se ci fosse un campionato, penso che l'assessore Moratti potrebbe vincere il titolo» ha replicato il sindcao.

Sabato è prevista anche la manifestazione dei sentinelli a favore del ddl Zan, inizialmente fissata in piazza della Scala è stata spostata all’Arco della Pave in previsione di una grande partecipazione.