Milano, 5 mag. (Adnkronos) - La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha fatto visita oggi all'hub vaccinale ex Philips di Monza. Accolta dal sindaco, Dario Allevi, e dai direttori di Ats Brianza, Silvano Casazza, e Asst Monza, Mario Alparone, la vicepresidente ha visitato il centro intrattenendosi con alcune cittadine e cittadini in attesa del vaccino o appena vaccinati. Presenti anche i consiglieri regionali Alessandro Corbetta, Federico Romani e Andrea Monti.



"Visitare i nostri centri vaccinali -ha commentato Moratti- permette di scoprire la genuinità delle persone. Un'autentica boccata d'ossigeno. Rincuora ricevere ringraziamenti e congratulazioni per un’organizzazione impeccabile e constatare la felicità dei cittadini che, con grande senso civico, si stanno facendo vaccinare in piena fiducia".



Nell'hub, attivo dal 26 aprile, ad oggi sono state effettuate 12mila somministrazioni. Il centro è in grado di eseguire 4mila inoculazioni al giorno, con 15 linee vaccinali che possono arrivare a 20 in caso di aumento di flusso.