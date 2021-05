Incontrada & CO., la fiction al femminile

Spettacoli

SERIE TV Tre donne. Tre attrici. Tre personaggi di altrettante fiction tv già in lavorazione che andranno in onda sui canali Mediaset. La prima è Vanessa Incontrada che sarà Fosca Innocenti, un vice questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile: il suo unico punto debole è Cosimo (Francesco Arca), suo migliore amico e titolare dell'enoteca vicina al commissariato.

La serie tv diretta da Fabrizio Costa è già in lavorazione tra Roma e Arezzo.

La seconda protagonista è, invece, Simona Cavallari che, con Storia di una famiglia perbene, regia di Stefano Reali (anche lui già sul set), torna sul piccolo schermo nei panni di Maria, figlia di pescatori: con lei, Michele (Giuseppe Zeno), figlio del boss Nicola Straziota, coinvolto in un rapporto che sfocerà nell’amore non senza dover combattere contro le ostilità delle famiglie e la decadenza che li circonda.

Giulia Bevilacqua, assieme a Laura Chiatti e Loretta Goggi, si ritroveranno in Più forti del destino, dirette da Alexis Sweet per l’adattamento della serie-evento francese Le Bazar de la Charité, ambientata nella Palermo del 1886: una storia con protagoniste le donne della Sicilia di fine secolo, con le ingiustizie che sono costrette a subire in una società maschilista che fatica a cambiare. In questa serie in costume ci sarà anche Sergio Rubini. Non ci resta che attendere.

PATRIZIA PERTUSO