Vaccini, Zingaretti: «Puntiamo ai giovani»

ROMA Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid della Regione, che ieri ha aggiunto un nuovo hub presso nel centro commerciale Porta di Roma in grado di immunizzare mille persone al giorno, inaugurato dal commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo, dall’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato e dal presidente del Lazio Nicola Zingaretti, che ha annunciato: «Ora inizia una grande operazione per i giovani, lo dico alle ragazze e ai ragazzi, non è una imposizione, ma serve per ottenere la libertà di tornare ad abbracciarvi. Siano le ragazze e i ragazzi i protagonisti della campagna di vaccinazioni». E l’assessore D’Amato ha ricordato che «in settimana andremo a ritroso sul target anagrafico», a partire dalla fascia d’eta 56-57 anni, per scendere gradualmente con i più giovani.

Intanto il Lazio conquista la migliore performance tra dosi a disposizione e persone immunizzate, raggiungendo i due milioni di vaccini inoculati: quasi il 100% degli over 80 è stato immunizzato, così come le categorie più esposte.

Col Lazio in giallo i controlli per il rispetto delle regole sono ancora più serrati con circa 100 sanzioni elevate. In due casi i carabinieri hanno interrotto due party clandestini, uno dei quali all'interno di un bungalow affittato appositamente in un camping sull'Aurelia.

Sul fronte dei contagi ieri sono stati registrati in tutto il Lazio 986 nuovi casi di Covid, 544 dei quali a Roma, su un totale di 15mila test effettuati. Stabili i decessi (13), mentre calano le terapie intensive ma non i ricoveri ospedalieri. Resta alta l'attenzione in provincia di Latina (118 i casi registrati) per il timore di focolai della variante indiana, vista l'alta percentuale di lavoratori provenienti dal continente asiatico e impegnati nelle campagne pontine.