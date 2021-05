Rifiuti, Zingaretti "La Regione dovrà intervenire"

News

ROMA «Non voglio arrivare al commissariamento di Roma sui Rifiuti, ma senza un piano impiantistico la Regione Lazio dovrà intervenire». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale a Porta di Roma. «C'è un'ordinanza della Regione che chiede al Comune di Roma di fare un piano impiantistico e di indicare i luoghi dove si conferiscono i rifiuti - ha spiegato Zingaretti -. Questo piano non è arrivato. Faccio un appello, perché trovo folle che si tolgano soldi ai romani per portare i rifiuti in altre regioni italiane. Non voglio arrivare al commissariamento ma se Roma non presenta il piano, la Regione Lazio dovrà fare qualcosa nei prossimi giorni», ha concluso il governatore.

Alla fine della scorsa settimana, in concomitanza con la scadenza dei termini entro i quali il Comune avrebbe dovuto indicare dove e come conferire i rifiuti della Capitale, è arrivato a sorpresa il ricorso al Tar presentato dal Campidoglio proprio contro le indicazioni regionali. Un ulteriore impasse, in attesa di sapere come evolverà la gestione dei rifiuti all'interno del Comune di Roma.