Covid, a Porta di Roma l'hub da mille vaccini al giorno

ROMA Un nuovo hub si aggiunge ai tanti già allestiti in provincia di Roma per continuare la campagna vaccinale contro il Covid. La struttura si trova all’interno del centro commerciale di Porta di Roma realizzato in collaborazione tra Asl Roma 1 e Croce Rossa italiana. Ad inaugurare l'hub il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo, il Capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, Filippo de Ambrogi, Direttore centro commerciale Porta di Roma, Angelo Tanese Direttore della Asl Roma1 e il Coordinatore Servizi sanitari Croce Rossa, Valerio Mogini.

La tensostruttura di circa mille metri quadri è composta da 26 postazioni per anamnesi, 24 box per inoculazione vaccino e 4 postazioni di preparazione del vaccino più 60 sedute sala osservazione per il post vaccino. Si partirà con mille vaccini Pfizer al giorno e saranno 27 i medici dedicati alla vaccinazione e 70 i dipendenti per le varie gestioni. Tutte le prenotazioni dei vaccini avvengono attraverso la piattaforma regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, o tramite app regionale Salute Lazio per la prenotazione sia Ios che Andrioid. Tutte le info sulla campagna di vaccinazione ed i documenti sono scaricabili dal sito Salutelazio.it.