L'emergenza Covid blocca le altre vaccinazioni

La pandemia di Covid-19 «ha interrotto numerose campagne di vaccinazione contro altre malattie mettendo a rischio la salute di circa 228 milioni di persone, soprattutto bambini». Il riferimento è in particolare a morbillo, febbre gialla e difterite, e a lanciare l’allarme è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità all’inizio di quella che ha proclamato la «settimana internazionale dell’immunizzazione». Per contrastare questo fenomeno, Oms e Unicef hanno annunciato oggi il lancio della cosiddetta «Agenda 2030 per l’immunizzazione» che ha come obiettivo quello di «salvare 50 milioni di vite attraverso la vaccinazione». Già prima della pandemia almeno 20 milioni di bambini non avevano accesso a quelle vaccinazioni salvavita. Ora la situazione è peggiorata. Gravi epidemie di morbillo sono state recentemente segnalate in Paesi come la Repubblica Democratica del Congo, Pakistan e Yemen, zone dove sono in corso conflitti e con servizi sanitari regolari fermi a causa del Covid.

Nel 2020 l’Unicef, organizzazione che coordina le campagne di vaccinazione infantili all’interno del sistema delle Nazioni Unite, è riuscita a distribuire solo 2,01 miliardi di dosi, contro i 2,29 miliardi del 2019.

L'emergenza pandemica ha interrotto almeno sessanta campagne di vaccinazione, in oltre cinquanta nazioni. Di queste più di 20 riguardano il morbillo che, anche prima della comparsa del coronavirus, dava segni di espansione in diverse aree del mondo e ora oltre 140 milioni di persone attendono da più di un anno di venire protette dagli effetti di questa malattia, in particolare i bambini.