La pantera avvistata era un serval inoffensivo

BARI Risolto a metà il caso delle misteriose pantere nere avvistate in diverse province della Puglia negli ultimi due mesi. I carabinieri forestali, dopo l’ennesima segnalazione giunta dal Barese, hanno individuato con l’aiuto dei droni un animale nero con la sua cucciolata nelle campagne del capoluogo di regione. Non si tratta però di una pantera nera bensì di un serval dello stesso colore, felino di origine africana che si accoppia anche con i gatti e non è pericoloso per l’uomo.

Il serval è caratterizzato da una testa piccola, grandi orecchie, lunghe zampe e una breve coda. Tendono a condurre un’esistenza solitaria, con interazioni sociali ridotte al minimo. Non appena possibile si procederà alla cattura. Resta un mistero come un esemplare di questa specie, con tanto di cucciolata, possa essere finito in Puglia. E resta aperto un altro giallo: quello del felino di grossa stazza e sempre di colore nero che è stato avvistato più volte nell’ultimo mese in diverse località della provincia di Lecce.

