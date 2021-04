Vaccini in dubbio sulla variante indiana

Coronavirus Italia

ROMA «I vaccini proteggono dalla stragrande maggioranza delle varianti. Poi ci sono studi in corso su alcune dove non abbiamo certezza assoluta, ma già altri vaccini sono allo studio». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, riguardo la minaccia di una “variante indiana” ha specificato che «non ci sono dati sull’efficacia della protezione con i vaccini attuali».

Lazio pronto a centomila dosi al giorno

Centomila dosi di vaccino al giorno. Ne è convinto Nicola Zingaretti che ha postato su Facebook l’annuncio che la Regione Lazio ha superato quota un milione e 725 mila vaccini. «Siamo la Regione che è rimasta per più tempo in giallo - ha scritto - un record per cui va detto grazie ai cittadini e che ci ha permesso di difendere economia, lavoro, diritto allo studio. Quando ci saranno le dosi potremo arrivare a 100 mila somministrazioni al giorno».

