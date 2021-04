Tracollo della Roma cede al Cagliari 3-2

Calcio

CALCIO Terza vittoria consecutiva per il Cagliari, che batte la Roma 3-2 e agguanta il Benevento infuocando ulteriormente la corsa alla salvezza. Alla Sardegna Arena decidono le reti di Lykogiannis, Marin e Joao Pedro, vani invece i sigilli ospiti di Carles Perez e Fazio. La squadra di Fonseca cade ancora in campionato, ora servirà qualcosa in più per l’Europa League: giovedì c'è la partita a casa del Manchester United, semifinale di andata.

Passano appena 4 minuti e i sardi sbloccano immediatamente con Lykogiannis, il più lesto di tutti ad avventarsi su una palla vagante in area e battere Pau Lopez per l’1-0. Colpiti a freddo i giallorossi ci mettono un pò a riorganizzarsi, ma al 27' trovano il pareggio grazie a Carles Perez che ribadisce in rete una respinta del palo su un suo stesso tiro. Nella ripresa il Cagliari torna avanti al 57' con un siluro dalla distanza di Marin, che s'insacca all’angolino battendo nuovamente Pau Lopez. Poco più tardi arriva anche il 3-1 firmato Joao Pedro, lasciato tutto solo nel colpire di testa sul corner di Marin. La Roma non vuole mollare a accorcia le distanze con Fazio, ma è un gol inutile visto che prima del triplice fischio gli assalti dei giallorossi non vanno a buon fine.

Il commento di Fonseca, tecnico dei giallorossi, a fine gara: "E' mancato qualcosa sul piano agonistico? Non è stata una questione di atteggiamento. Con il Torino non abbiamo fatto tutto e lottato per il risultato, oggi no. Abbiamo preso gol al 4', la squadra ha reagito bene e giocato con intensità con il Cagliari più basso. Abbiamo segnato l’1-1, abbiamo cercato di essere più vicini all’area del Cagliari, poi con un errore nostro hanno segnato il 2-1. Ma paragonandola alla partita col Torino, la squadra ha mostrato un altro atteggiamento". Fonseca è sempre sotto esame: "Sono sempre stato sotto esame, sono sempre focalizzato sul mio lavoro. Ovviamente è molto importante la semifinale col Manchester e devo essere solo focalizzato su questa partita, che è troppo importante per noi".

Poi sulla partita a Manchester, chiarisce: "Il Manchester è molto forte in contropiede ma la prima cosa che dobbiamo pensare è che se andiamo solo a difendere, penso che sia importante avere la palla e non lasciarlo costruire. Vogliamo difendere bene in tutte le zone, ma se pensiamo di andare e abbassare tutta la linea solo per difendere, sarà difficile. La squadra deve dimostrare personalità per avere la palla", conclude Fonseca.

