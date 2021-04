Troppa gente, chiusure al Corso e a Trastevere

Coronavirus Italia

Chiusa per folla via del Corso, al centro di Roma, nel sabato che precede il passaggio in zona gialla del Lazio. La chiusura momentanea è stata disposta dalla questura che ha messo a punto anche per questo weekend un piano di controlli anti-assembramenti per arginare i contagi da Covid-19. Troppa gente è stata segnalata anche nei parchi della Capitale e sul lungomare di Ostia.

Transenne a Trastevere a causa di assembramenti considerati pericolosi. La polizia locale di Roma Capitale ha isolato alcune piazze. Si tratta di piazza Santa Maria in Trastevere, piazza San Calisto, piazza Trilussa e piazza San Cosimato, dove sono in corso chiusure temporanee per far defluire le persone, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.