Marco Tardelli vaccinato "L'Italia che vince contro il virus"

Coronavirus Italia

ROMA. «Marco Tardelli ha appena fatto il vaccino anti Covid-19. Un grande simbolo dell’Italia che vince anche contro il virus». Lo comunica il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un post su Facebook. Il campione del mondo di calcio 1982 ha ricevuto la prima dose nella Asl roma 2, come fa sapere il profilo twitter dell'assessorato alla Sanità della regione Lazio: "Marco ci ha tenuto a ringraziare tutti i nostri operatori sanitari per l'impegno quotidiano in questa grande campagna di vaccinazione. #SaluteLazio".

Nel giorno del vaccino, l’ex campione del mondo di calcio si è pronunciato anche sul caso che sta scuotendo il mondo del pallone. "Non sono d’accordo sulla Superlega, perché a me piace il calcio vero. Dico solo questo".