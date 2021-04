Con l'ok di Ema e Aifa J&J distribuito subito

Coronavirus Italia

ROMA. Grande attesa in queste ore per il pronunciamento dell'Ema (oggi alle 17) sull'utilizzo del vaccino J&J, fermato la scorsa settimana negli Stati Uniti. Con il via libera di Ema e Aifa la struttura Commissariale per l'Emergenza è pronta ad assegnare nelle varie regioni, già da domani le dosi stoccate a Pratica di Mare la scorsa settimana. Le 184 mila dosi fanno parte dei 4,2 milioni di dosi di vaccino J&J destinate all’Italia. Un tassello in più sulla road map della campagna vaccinale. Il commissario Figliuolo ha stabilito un target di somministrazioni per ciascuna Regione da rispettare quotidianamente e nell'arco di una settimana, con l'obiettivo di dare una regolarità alla campagna vaccinale.

La road Map

«Il rispetto da parte delle Regioni dei target giornalieri - spiega il Commissario - è essenziale per l’avvicinamento progressivo all’obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno indicato nel piano vaccinale, di previsto raggiungimento nell’ultima settimana di aprile, senza che si verifichino soluzioni di continuità nell’attività di somministrazione». «Lattuale Piano vaccinale assegna a ciascuna Regione/Provincia Autonoma un target giornaliero di somministrazioni da rispettare nell’arco di una settimana. I valori target sono specifici per ogni Regione, nell’ottica di un aumento progressivo del numero di cittadini cui vengono somministrati i vaccini, e vengono definiti sulla base di una gradualità che consentirà di raggiungere gli obiettivi auspicati, rapportando le capacità di somministrazione alla disponibilità di dosi».

I target Regione per regione

Questi, nel dettaglio, i target di somministrazioni giornalieri divisi per Regione: Abruzzo 7.050, Basilicata 3.100, Calabria 9.644, Campania 29.500, Emilia Romagna 22.000, Friuli Venezia Giulia 6.140, Lazio 30.000, Liguria 7.815, Lombardia 51.000, Marche 9.500, Molise 2.000, Provincia autonoma Bolzano 3.000, Provincia autonoma Trento 3.100, Piemonte 24.000, Puglia 20.777, Sardegna 11.000, Sicilia 25.429, Toscana 20.000, Umbria 4.800, Valle d’Aosta 620, Veneto 25.243.