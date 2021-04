Virus, il Lazio torna sotto i mille contagi

News

ROMA Il Lazio tira un sospiro di sollievo. Dopo oltre due mesi il bollettino quotidiano riporta 950 contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore, dei quali 526 a Roma.

È vero che come ogni inizio di settimana i test effettuati sono stati pochi (circa 14 mila), ma da molti lunedì non si registrava un numero così basso. In calo anche le terapie intensive: 370, mentre sono aumentati i decessi legati al Covid. Ne sono stati registrati 38, 13 in più di domenica. Un segnale confortante, con la campagna vaccinale che continua ad andare avanti. Ieri è stato superato il milione e mezzo di dosi somministrate.

E con il ritorno in zona gialla dal 26 aprile e le relative riaperture dei locali a pranzo e a cena con la possibilità di consumare ai tavoli all’aperto, il Comune e le associazioni di categoria stanno ragionando sulla possibilita di pedonalizzare alcune strade del centro storico per consentire ai proprietari dei locali di allestire più tavoli all’aperto. La proposta è stata lanciata ieri dal presidente della Fipe Confcommercio di Roma, Sergio Paolantoni, che ha ricordato che nel cuore della Capitale circa il 40% dei pubblici esercizi non può allestire tavoli all’aperto per via delle strade strette del centro. La proposta di parziali pedonalizzazioni è stata accolta dall’assessore capitolino al Commercio Andrea Coia: «Sono d'accordo, proporrò all’assessore (alla Mobilità Calabrese questa possibilità nella speranza che i municipi, in particolare il primo che abbraccia il centro storico, recepiscano e ci mettano il cuore, oltre alle parole, per rilanciare le attività commerciali». In settimana si terrà un incontro tra i due assessori competenti sul tema al fine di valutare l’ipotesi delle pedonalizzazioni.