Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Ho letto le dichiarazioni dell'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che questa mattina torna ad accusare Italia Viva di essere di destra e di volere un'alleanza con la Lega. Direi, con tutto il rispetto, che Rossi ha preso un abbaglio". Lo scrive Teresa Bellanova su Fb.



"Lo abbiamo detto più volte, chiaramente, e lo ha rimarcato con forza Matteo Renzi stamani nella sua intervista a Repubblica: mai con i populisti, mai con i sovranisti. Lo abbiamo dimostrato nei fatti: noi siamo quelli che hanno mandato a casa Salvini quando dalle spiagge del Papetee chiedeva pieni poteri. Allo stesso modo, ci siamo opposti al populismo mediatico di Giuseppe Conte e dei 5 Stelle e a una politica fatta di assistenzialismo, bonus e soluzioni semplici che stava portando il Paese nel baratro".



"Come abbiamo detto no al tatticismo di chi voleva consegnare lo scettro di capo politico del centro sinistra a un uomo che ha rappresentato la più grande anomalia politica italiana governando con entrambi gli schieramenti, da destra a sinistra. E se oggi al governo c'è Mario Draghi, è proprio perché abbiamo detto un no definitivo a sovranisti e populisti, lavorando per un governo che fosse marcatamente riformista. Come d'altronde sempre abbiamo fatto".