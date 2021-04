Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "La riapertura di bar e ristoranti sarà una boccata d'ossigeno per la filiera agroalimentare, che nel 2020 ha registrato perdite per circa 9,6 miliardi di euro in tutta Italia". Lo afferma l'assessore all'Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi.



La Lombardia, aggiunge Rolfi, è "la prima regione agricola d'Italia e anche la prima per numero di bar, ristoranti e pizzerie. Serve rimettere in moto una delle locomotive della nostra economia".



Ricordando quindi i numeri dell'agroalimentare lombardo, l'assessore sottolinea che "abbiamo 44.688 aziende agricole, un valore della produzione agricola di 7,7 miliardi di euro su 57 miliardi totali a livello nazionale e un valore della trasformazione da 3,6 miliardi di euro sui 31 italiani".