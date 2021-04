Vaccini: obiettivo 30 mila dosi al giorno

News

ROMA «Da oggi saliamo nel Lazio verso le 30 mila somministrazioni al giorno di sieri contro il Covid. Alle 13 sono già circa 23 mila le vaccinazioni eseguite, con il 90% del rapporto tra dosi somministrate e dosi di vaccino consegnate», ha spiegato ieri l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato. Ma resta il nodo dei sieri Johnson & Johnson, al momento bloccati nell’aeroporto militare di Pratica di Mare. «Una eventuale limitazione di età sul vaccino Johnson & Johnson rischia di avere lo stesso effetto di disorientamento che si è avuto su AstraZeneca. Spero che le Autorità si determinino in fretta e in maniera chiara, senza commettere gli errori di comunicazione fatti su AstraZeneca», ha aggiunto D’Amato. Intanto circa il 70% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale, mentre per gli over 70 la percentuale è ferma al 10%. Attualmente nel Lazio sono state somministrate circa un milione e 400 mila dosi.

In tutta la regione i nuovi positivi al virus registrati ieri sono stati 1.230 (66 in più di martedì), 584 dei quali a Roma, su oltre 39 mila test effettuati. I decessi legati al Covid rilevati ieri sono stati 49 (13 in più del giorno prima). In aumento anche le terapie intensive occupate: 398. Calano invece i ricoveri ospedalieri: 3.375. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta al 3%.