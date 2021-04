Vaccini, figliuolo: «Tutelare i più fragili»

News

TORINO La Regione «sta seguendo il piano vaccinale. Ha somministrato l’87% delle dosi ricevute, quindi ha bisogno di dosi. Sugli over 80 siamo al 78,5% su una media che si attesta al 74%. Per le categorie più fragili bisogna fare qualcosa di più. Sono sicuro che il Piemonte con la sua generosità si metterà velocemente a vaccinare questa categoria anche se mi rendo conto che è difficile. Bisogna farlo, è un dovere morale ed è importantissimo». Lo ha detto ieri il Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, che ieri ha visitato l’hub vaccinale allestito presso il Lingotto (nella foto). Sono i numeri a raccontare l’impegno del Piemonte nell’immunizzare i suoi abitanti: ieri sono state somministrate 26.871 dosi, 3.630 in più di martedì.

Ospedali meno affollati

Il Bollettino quotidiano sull’andamento dei contagi restituisce un quadro meno fosco dei giorni precedenti per quanto riguarda la pressione negli ospedali. Le terapie intensive occupate ieri erano 311, cinque in meno rispetto al giorno prima, mentre i ricoveri in ospedale erano 3.430 (96 in meno di martedì). I decessi legati al virus rilevati ieri sono stati 70 (il giorno prima erano 75). Per quanto riguarda i nuovi positivi ieri ne sono stati rilevati 1.439, dei quali 781 a Torino, su quasi 22 tamponi effettuati.