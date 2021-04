Virus e scuola Sos quarantene

News

ROMA La riapertura delle scuole, comprese le superiori, decisa lo scorso 7 aprile, si scontra con l’aumento dei contagi di Covid fra docenti, personale scolastico e studenti. Attualmente sono oltre 100 le classi in isolamento, con inevitabili ripercussioni sulla didattica.

Un segnale preoccupante, nonostante gli sforzi della Regione per portare avanti la campagna vaccinale e arrivare all’immunità di gregge nel Lazio entro l’estate. Sul numero esiguo di vaccini disponibili l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato ha ribadito: «Ci stiamo attrezzando per 60 mila dosi al giorno, che vorrebbe dire che il Lazio avrebbe bisogno di un milione e 800 mila dosi al mese. Ci servono dosi, ci serve sapere quante sono, quando arrivano e di che tipo». Parole espresse all’inaugurazione del mega hub vaccinale con drive in realizzato presso l’outlet di Valmontone, in grado di vaccinare fino a 3 mila persone al giorno, il primo nel suo genere. Qui verranno somministrati i vaccini J&J, ma anche in questo caso le dosi attualmente disponibili sono meno di quelle che occorrerebbero.

Intanto il bollettino dei contagi ha registrato ieri 1.164 nuovi casi positivi (107 in più di lunedì) dei quali 696 a Roma, a fronte di oltre 34 mila test effettuati. Sono 36 i decessi legati al Covid rilevati ieri. In calo le terapie intensive: sono 392, quattro in meno rispetto al giorno prima.

Continuano anche le proteste per le ripercussioni economiche legate alla pandemia. Ieri al Circo Massimo e in piazza San Silvestro hanno manifestato, pacificamente, ristoratori, pubblici esercenti, tassisti e titolari di lavanderie, mentre è probabile che la procura apra un fascicolo sugli scontri di lunedì in centro.