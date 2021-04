Nuova protesta a Roma Circo Massimo blindato

Coronavirus Italia

ROMA Hanno chiesto, e ottenuto, di essere ricevuti da un rappresentante del Governo per esporre le difficoltà in cui si trovano a vivere a causa delle restrizioni dovute al Covid. Sono manifestanti appartenenti alle associazioni Roma Più Bella e Italian hospitality network, che raccolgono ristoratori, ambulanti, tassisti, negozianti, proprietari di discoteche e di lavanderie industriali. Una loro delegazione è stata accompagnata a Montecitorio.

Da questa mattina alle 10, autorizzati dalla questura di Roma, si sono riuniti al Circo Massimo. "L'Italia a colori ci ha lasciato in mutande", oppure "Volevo lavorare, non chiedere l'elemosina" sono le frasi scritte sui cartelli e urlate come slogan dai manifestanti che promettono di non sciogliere il sit-in se una loro delegazione non verrà ricevuta a Montecitorio. L'area è presidiata dalle forze dell'ordine e, a partire dalle 13:30 circa si sono rese necessarie circa chiusure stradali per motivi di sicurezza, a causa della presenza di gruppi di manifestanti in varie zone del centro della Capitale. Oltre venti pattuglie della polizia locale sono state impegnate nei servizi di viabilità e chiusure, con personale del I Gruppo Trevi e altre unità arrivate in ausilio dai Gruppi limitrofi. Al momento permangono isolate le zona del Circo Massimo con chiusura di via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via Petroselli. Chiusure in atto anche su Corso Rinascimento, via del Corso e via del Tritone in direzione via del Corso.

Ci sono stati alcuni momenti di tensione quando alcuni manifestanti provenienti dalla Campania si sono piazzati davanti a un cordone di polizia urlando slogan, ma non ci sono stati contatti fisici. D'altronde gli organizzatori, che avevano ottenuto da tempo l'autorizzazione a manifestare, hanno precisato con forza la loro estraneità a qualsiasi forma di violenza, ribadendo la volontà di non lasciarsi strumentalizzare da movimenti di estrema destra o da altre formazioni politiche.