Carrozza a capo del Cnr "Emozionata, è una sfida"

La prima presidente donna del Cnr è Maria Chiara Carrozza, 56 anni, pisana, nominata ieri dal ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa. Resterà in carica per i prossimi 4 anni. "Sono felice ed emozionata - ha detto - Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di selezione per la fiducia riposta nella mia persona. Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva".

Carrozza non è nuova a primati e riconoscimenti grazie a una vita di impegno che l’ha vista diventare nel tempo la più giovane rettrice d’Italia (alla Scuola Superiore Sant'Anna) e ministro dell’Istruzione del governo Letta. Le sue protesi neuro-robotiche di mano o di gamba e i suoi esoscheletri per la riabilitazione di persone colpite da ictus hanno ottenuto una risonanza internazionale.

Dal 2013 al 2014 Carrozza è stata ministro dell’Istruzione durante il governo Letta. Il 27 settembre 2013 ha firmato il decreto sulla programmazione triennale 2013-2015 delle università. Tra le varie disposizioni in esso contenute vi è il divieto di aprire nuovi atenei statali e telematici (a meno che non si sia in presenza di fusioni), mentre per i privati (non telematici) l’istituzione deve essere oggetto di un’approfondita valutazione. Carrozza è anche autrice di numerose pubblicazioni e brevetti, responsabile di progetti europei, cofondatrice di spin off accademici, presidente di società scientifiche e di panel di esperti. Insegna e conduce ricerche negli atenei più prestigiosi al mondo, dall’MIT di Boston all’università di Tokyo. La neo presidente del Cnr è membro di società scientifiche internazionali nell’ambito della bioingegneria e della robotica, ed è esperta del panel in Ingegneria dello European Research Council.