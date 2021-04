Regioni: Casellati sente Fedriga, 'auguri di buon lavoro'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha telefonato a Massimiliano Fedriga per esprimergli i suoi “auguri di buon lavoro” dopo l’elezione a Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.



La telefonata ha fatto seguito a una lettera inviata a Fedriga nella quale il Presidente Casellati ha scritto: “Il ruolo di coordinamento politico della Conferenza e la sua funzione di collegamento e di confronto con lo Stato assumono in questo momento un’importanza cruciale per affrontare la difficile sfida del superamento dell'emergenza e per accompagnare al meglio la ripartenza dell'economia del Paese”.



“Sono certa - ha concluso il Presidente Casellati rivolgendosi a Fedriga - che la tua esperienza e determinazione ti saranno da guida anche in questa nuova avventura”.