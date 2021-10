E quest’anno non cambiare, stessa spiaggia e stesso cane

CANI Asciugamani, acqua fresca, una bella brandina meglio ancora se dotata di parasole. No, non si tratta dell’“equipaggiamento” necessario per portare al mare un essere umano. O meglio: non solo. Si tratta delle cose indispensabili perché il cane, di qualsiasi razza e taglia, possa venire sulla spiaggia con noi.

Ovviamente prima di ogni altra cosa bisogna individuare un luogo dog friendly. Per farlo basta cercare sul web e, in tutta Italia, si troveranno le ormai sempre più richieste dog beach. Si va dal Baubeach di Fregene/Maccarese, alle porte di Roma, alla Tiliguerta Dog Beach di Costa Rei, costa sud orientale della Sardegna, passando per la Baba Beach di Alassio in Liguria fino al Lido Dubai di Marina di Girosa, provincia di Taranto, Puglia, e alla Dog Beach di San Vincenzo, provincia di Livorno, Toscana.

Lo stesso identico discorso vale anche per le spiagge fuori dall’Italia: tramite il web esistono numerosi siti che, inserendo la località in cui si vuole trascorrere la vacanza, elaborano la dog beach più vicina e più ospitale.

In questo caso però, bisogna osservare le norme previste per far viaggiare il nostro amico a quattro zampe: il veterinario di riferimento saprà spiegare tutto ciò che serve, dal passaporto alla vaccinazione antirabbica laddove richiesta.

DOPO IL BAGNO IN MARE, DOCCIA E SPAZZOLATA

Ciotola, asciugamani, brandina e “ombrellone” a parte, ci sono alcuni accorgimenti a cui si deve far ricorso quando si decide di portare il cane al mare.

Se l’animale è stato recentemente tosato e ha quindi poco pelo – lo stesso discorso vale se ha delle chiazze in cui, per un motivo o per l’altro, il pelo è scarso e si vede la pelle – sarebbe il caso di utilizzare una crema solare ad altissima protezione per evitare che possano insorgere delle scottature.

Inoltre, è bene sciacquare il cane con acqua dolce dopo il bagnetto nel mare in modo che la sabbia e la salsedine vengano tolti dal suo manto. Si possono usare anche prodotti specifici acquistabili presso qualsiasi punto vendita specializzato per animali.

Importante è anche dare una bella spazzolata al nostro amico a quattro zampe per evitare, soprattutto se il cane è a pelo lungo, che si formino dei nodi.

PATRIZIA PERTUSO